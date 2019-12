Um incêndio destruiu o galpão de uma empresa de tapeçaria na madrugada desta sexta-feira (20), em Montes Claros, no Norte de Minas. As chamas ficaram muito altas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, porque havia no local grande quantidade de matéria prima de estofados (espuma, tecido, madeira, pelúcia, maquinário, entre outros).

Segundo a corporação, houve danos na estrutura com o desabamento do telhado de amianto, rachaduras e quedas de paredes. O proprietário foi orientado a procurar um engenheiro civil para melhor avaliação da estrutura.

Leia mais:

Mulher é morta a facadas na casa do pai em Nova Lima; ex-marido é o suspeito