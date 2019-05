Três viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham na noite desta quinta-feira (23) para conter um incêndio numa empresa localizada no Distrito Industrial de Simão Cunha, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As chamas estariam destruindo uma indústria de papel, de acordo com a corporação.

Quando foram acionados, no início da noite, os bombeiros foram informados de que as chamas estavam altas. Por volta das 21h, a corporação informou que o incêndio estava controlado, mas ainda há chamas ainda a serem apagadas. Não há informação se houve feridos.