Uma fábrica de tecidos em Ribeirão das Neves foi destruída por um incêndio de grandes proporções nessa madrugada (4). Foram necessários 75 militares e 14 viaturas para controlar as chamas na fábrica da Ematex.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o pedido de atendimento foi feito às 3h da manhã, e os moradores da região informaram que o fogo teria começado por volta da meia-noite.

De acordo com os militares, apenas um funcionário da Ematex sofreu queimaduras e intoxição. A vítima foi encaminhada para a UPA de Justinópolis.

A Polícia Civil irá conduzir a investigação para apurar as causas do incêndio. No entanto, os bombeiros não descartam que as chamas tenham sido provocadas por um curto-circuito no sistema elétrico.