Um incêndio atingiu uma casa na rua Elisa, no bairro Rio Branco, em Venda Nova, na manhã deste sábado (31). De acordo com o Corpo de Bombeiros, nove bombeiros trabalharam no combate às chamas na casa de três andares. Foram usados cerca de 465 litros de água.

Ainda segundo a corporação, várias famílias viviam no local e não houve vítimas. Houve danos aos móveis e a Defesa Civil de Belo Horizonte foi acionada para verificar as trincas que se formaram pelo aquecimento do material.