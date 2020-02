Uma lanchonete pegou fogo na manhã deste domingo e assustou quem estava na rodoviária de Montes Claros, no Norte de Minas. Três equipes do Corpo de Bombeiros apagaram as chamas, que começaram por volta de 8h40. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil compareceu ao local para verificar as condições do estebelecimento, que ficou destruído e está isolado. As circunstâncias do incêndio ainda não foram esclarecidas.

Registro mostra momento em que lanchoente pegou fogo na rodoviária

A administração do terminal rodoviário, com capacidade para receber até 200 mil passageiros por mês, não foi localizada para informar se o incidente gerou algum contratempo nas viagens programadas.

