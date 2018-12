Uma loja de tecidos foi completamente destruída por um incêndio ocorrido na madrugada desta quarta-feira (19) em Montes Claros, no Norte de Minas. O estabelecimento fica no Centro da cidade, ao lado de uma agência bancária. Ninguém ficou ferido e os prédios vizinhos não foram danificados, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Como havia muitos materiais inflamáveis na loja (como tecidos que queimam facilmente), o incêndio se alastrou rapidamente pelo imóvel, que acabou desabando. Mais de 20 bombeiros participaram do combate ao incêndio e foram gastos 40 mil litros de água no combate às chamas. Foi preciso contar com o apoio de dois caminhões pipa da Copasa e duas retroescavadeiras da prefeitura de Montes Claros.

A circulação de veículos na rua Doutor Santos teve de ser interditada e a MCTrans, empresa responsável pelo trânsito da cidade, sinalizou os desvios aos motoristas. O comércio da região não pôde funcionar temporiariamente. Até a tarde os bombeiros ainda trabalhavam no rescaldo e remoção de escombros.