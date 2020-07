Um incêndio destruiu parcialmente a pastelaria Rei do Pastel, no bairro Savassi, região Centro-sul de Belo Horizonte, no início da manhã desta segunda-feira (28).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma fritadeira ficou ligada durante à noite e superaqueceu, dando início às chamas. "Um funcionário foi para outra loja (da rede) e esqueceu o equipamento ligado", explicou o tenente André Moreira Vinte, que coordenou as ações da corporação no local.

Segundo ele, vizinhos ao imóvel localizado na rua Tomé de Souza ligaram para o 193 ao perceberem chamas altas e muita fumaça. "Apesar do risco de o fogo se propagar para imóveis vizinhos, a guarnição agiu rapidamente e, às 5h45, o incêndio já havia sido debelado", disse o militar.

Nesta manhã, um trabalho de rescaldo será feito no estabelecimento, que não teve a estrutura afetada.

