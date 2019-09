Um incêndio em um pátio da BHTrans com veículos para leilão na Vila Calafate, região Oeste de Belo Horizonte, destruiu pelo menos 30 carros, na tarde deste domingo (01). O local fica entre as duas pistas da avenida Teresa Cristina.



Conforme a BHTrans o fogo teve início em uma mata adjacente à estrutura e se alastrou para a área em que ficam armazenadas as sucatas. O órgão informou que cerca de 200 automóveis são guardados no local, no entanto, as unidades com maiores valores de venda não foram atingidas. Não há previsão do prejuízo causado pelo fogo.

Cinco caminhões do Corpo de Bombeiros foram utilizados na operação e cerca de 17 mil litros de água foram necessários para controlar as chamas que propagaram rápido. Moradores vizinhos afirmam ter escutado barulho de explosão e a fumaça escura foi vista em outros pontos da cidade.