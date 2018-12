Uma casa ficou destruída em Novo Horizonte, no Norte de Minas, após um incêndio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e foram necessários 3 mil litros de água para combater as chamas, contando, inclusive, com um caminhão pipa cedido pela prefeitura do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Salinas, que atuou nesse combate, foram danificados utensílios domésticos, roupas e parte da estrutura do telhado. A corporação afirmou ainda que o dono da casa suspeita que o incêndio tenha começado por causa de um curto-circuito. Defesa Civil do município deve ser acionada para verificar as condições da residência.