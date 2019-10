Um incêndio destruiu um restaurante e uma confeitaria na manhã desta sexta-feira (18), no bairro Milionários, no Barreiro. O fogo teria começado na cozinha e se espalhado por todo o imóvel, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil de Belo Horizonte esteve presente no local e interditou o segundo andar da edificação, por risco iminente de desabamento da estrutura do telhado. O primeiro andar foi parcialmente interditado, de acordo com o órgão municipal.

A confeitaria atingida pelo incêndio foi a Doce Sonho, que há dez anos se destaca no Barreiro pela produção de bolos e doces finos para grandes festas.

