O segundo andar de um buffet na avenida Olegário Maciel, no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de Belo Horizonte, ficou destruído após um incêndio de grandes proporções que teve início no fim da noite dessa segunda-feira (30). Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas causaram a queda do telhado do imóvel, que é de madeira, e a destruição de diversos itens e equipamentos.

Entre eles, segundo os militares, foram queimados o estoque de alimentos, além de computadores, geladeiras, freezer, aparelhos de ar condicionado, paredes, parte elétrica, prateleiras, armários e mobiliários.

A destruição só não foi maior pois os bombeiros conseguiram isolar o prédio e controlar o fogo antes que ele se propagasse para edificações vizinhas. As causas das chamas serão investigadas.

A Polícia Militar precisou interditar a via para o combate às chamas. Ao todo, 25 mil litros de água foram usados na operação, que contou com sete viaturas e 20 bombeiros.

A reportagem procurou representantes do buffet, mas ainda não obteve retorno. A Defesa Civil Municipal informou que ainda não foi procurada para avaliar a estrutura do local.

