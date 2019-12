Um incêndio destruiu o segundo andar de uma padaria na rua Guajajaras, no Centro de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (26). No local eram armazenados arquivos da empresa.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, por causa das chamas e da fumaça, moradores dos andares acima do prédio onde funciona a padaria tiveram de deixar os apartamentos.

A corporação informou que chegou ao local por volta de 6h com quatro viaturas para atender ao chamado. Havia muita fumaça no andar térreo e houve a necessidade de retirar moradores do prédio e funcionários do estabelecimento.

Segundo os militares, o fogo foi rapidamente controlado. Por volta das 8h ainda era feito o rescaldo, última fase de combate e que evita uma possível reignição.

Não há informações sobre feridos. Mais cedo, circulou a informação de que o padeiro responsável pela padaria estaria desaparecido, mas o Corpo de Bombeiros não confirmou a suspeita. As causas do incêndio só serão indicadas após perícia.