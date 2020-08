Sete carros ficaram completamente destruídos depois que um incêndio atingiu a garagem de um prédio no bairro Luxemburgo, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O fogo, de acordo com o Corpo de Bombeiros, provocou rachaduras no espaço. A Defesa Civil foi acionada e, no primeiro momento, evacuou o edifício. Depois, os moradores foram autorizados a retornar para os imóveis. Ninguém se feriu na ocorrência.

Conforme os bombeiros, as chamas começaram por volta das 00h30 desta segunda-feira (3), no subsolo de um prédio localizado na rua Fábio Couri. Os militares foram acionados e conseguiram controlar o fogo após utilizarem 10 mil litros de água. Lá, constataram que todos os veículos foram consumidos pelas chamas.

Durante o combate, os fornecimentos de energia, água e gás foram suspensos. A Defesa Civil interditou dois pavimentos de garagem. Nesta manhã, os técnicos do órgão voltam ao local para avaliar se a estrutura do edifício foi danificada.

As causas do incêndio seguem desconhecidas e o caso será investigado pela Polícia Civil.