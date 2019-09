Uma van pegou fogo no início da noite desta segunda-feira (16) nas proximidades da praça Marcelo Góes Minicucci e do BH Shopping, no bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a BHTrans, brigadistas do próprio centro de compras apagaram as chamas. Ninguém se feriu.

Mesmo depois do grande susto, não houve grande retenção no trânsito na região.