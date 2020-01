Um ônibus pegou fogo na tarde deste sábado (11) e assustou moradores do bairro Piratininga, em Venda Nova. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já controlou a situação. Ainda não há informações se o incêndio foi criminoso ou provocado por algum problema técnico. Peritos estão no local para identificar as circunstâncias do incêndio.

O fogo atingiu o veículo da linha 617 (Estação Pampulha / Piratininga), quando o ônibus estava na esquina da rua Altinópolis com a rua Brodósqui. De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores relataram que houve explosões e que o combustível do veículo vazou pela canaleta da rua, o que ofereceu risco para as casas. Eles entraram em uma dessas residências para retirar uma moradora, que é idosa.

Ônibus da linha 617 pegou fogo na tarde deste sábado (11) no bairro Piratininga

O Corpo de Bombeiros também informou já ter notificado a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), em função das chamas terem atingido as proximidades da rede elétrica.

Combustível se alastrou pela canaleta e ameaçou residências próximas

