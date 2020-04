Um incêndio em um apartamento no bairro Nova Granada, região Oeste de Belo Horizonte, assustou moradores e quem passava pela rua Peperi, na tarde deste sábado (18). Uma mulher passou mal após inalar fumaça e foi levada para um hospital.

Chamas foram controladas pelos bombeiros na tarde deste sábado (18) Chamas foram controladas pelos bombeiros na tarde deste sábado (18)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o socorro foi acionado por volta de 17h20.

Seis viaturas atuaram no combate às chamas, que ficaram concentradas em um cômodo de um dos apartamentos do quinto andar do prédio. Ainda segundo os bombeiros, não é possível dizer as possíveis causas do incêndio.

A Defesa Civil municipal foi acionada para avaliar a estrutura da edificação.

