Um incêndio em um caminhão tanque fechou a BR 381, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (11), no sentido João Monlevade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das sete da noite, para debelar o fogo que atingiu a cabine do veículo. As chamas não chegaram ao tanque, carregado com 20 mil litros de combustíveis. Ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com os bombeiros, enquanto uma guarnição executa o resfriamento externo do tanque, para evitar que a propagação do incêndio, outras duas equipes fazem o ataque direto ao fogo concentrado na cabine.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, não há previsão de liberação das pistas.

Leia mais

BH registra 1.113 casos e duas mortes por Covid-19 em 24h

Enchentes deixam moradores sem energia elétrica na Grande BH