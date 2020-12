Vários animais morreram durante um incêndio em uma casa de ração no bairro Arvoredo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na noite desse domingo (13).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento, localizado na avenida Severino Balesteros Rodrigues, pegou fogo por volta das 19h30. As chamas colocaram em risco outros imóveis próximos e pessoas que passavam pelo local.

Três guarnições foram deslocadas para conter o incêndio. Os militares, que utilizaram o terraço de uma casa vizinha para realizar o combate, precisaram de cerca de 4 mil litros de água para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido.

Foram encontradas 20 gaiolas com animais mortos. Pelo estado avançado de carbonização, não foi possível identificar as espécies e a quantidade. As causas do incêndio não foram informadas.

