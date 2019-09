Uma cachorrinha morreu após a casa de seu dono ser atingida por um incêndio de grandes proporções que devastou uma mata na tarde desta quirta-feira (5) em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um vídeo feito por um morador mostra a velocidade com que as chamas se alastram, chegando cada vez mais próximas das residências.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início desta tarde para controlar as chamas, que começaram em uma mata da reserva da Aeronáutica. A informação inicial era que o fogo estava próximo ao galpão de decolagem, o que foi negado pelo Parque de Material Aeronáutico.

As chamas foram controladas pelos Brigadistas da Aeronáutica com o apoio dos bombeiros, porém, antes disso o fogo chegou até um muro que divide um aglomerado e a área verde, atingindo também um dos imóveis. A parte de trás da casa, onde estava uma cachorrinha, acabou sendo queimada.



Parte de trás de uma casa foi queimada e matou cachorra Parte de trás de uma casa foi queimada e matou cachorra

Ainda de acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado instantes antes de atingir também uma oficina mecânica, onde estavam cerca de 20 veículos.



Oficina com cerca de 20 veículos quase foi atingida Oficina com cerca de 20 veículos quase foi atingida

A Defesa Civil foi acionada para fazer vistoria no imóvel atingido e casas vizinhas. A princípio o incêndio não seria criminoso. Conforme a corporação, a velocidade com que o fogo se alastrou é decorrência do forte vento associado à vegetação do local, que estava bastante seca.

Apesar de as chamas terem sido controladas, houve reignição próximo à oficina, que quase foi queimada, sendo necessário uso de 2 mil litros de água para conterem as chamas que atingiram uma área de 1 mil m². A área da mata da Aeronáutica atingida ainda não foi dimensionada.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Aeronáutica informou apenas que não houve vítimas no incêndio e que uma nota sobre o ocorrido seria enviada para o Hoje em Dia em breve.

