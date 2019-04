Uma mulher precisou ser socorrida na tarde desta sexta-feira (5) após inalar fumaça em um incêndio que atingiu o primeiro andar de um prédio no bairro Cidade Nova, na região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as primeiras viaturas da corporação se deslocaram ao local, que fica em frente à praça Guimarães Rosa, na rua Afonso Pena Júnior, por volta das 16h30, com a informação de que pessoas estavam presas no interior do edifício.

Entretanto, quando os militares chegaram ao local do incêndio, foi constatado que os moradores já haviam sido retirados por vizinhos. Apenas uma mulher, que não teve a idade divulgada, precisou ser atendida com problemas respiratórios, após inalar fumaça.

Ainda de acordo com os bombeiros, os militares seguem combatendo as chamas, que estão confinadas no 1º andar do prédio. A vítima atingida foi levada para um hospital não informado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Confira o vídeo recebido pelos militares que atendem a ocorrência:

Leia mais:

Laudo aponta falha em instalação de ar-condicionado em incêndio no Museu Nacional

Atleta ferido em incêndio no Flamengo vai para unidade semi-intensiva

​Uma pessoa morre em incêndio no Lar dos Idosos São José