Um novo incêndio mobiliza o Corpo de Bombeiros, no fim da tarde desta sexta-feira (20), em uma área entre os bairros Buritis e Santa Lúcia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, e a suspeita é que ele tenha começado por ação criminosa. Testemunhas contaram que viram algumas pessoas invadindo a área abandonada e ateando fogo ao mato. A fumaça pode ser vista por quem trafega pelas avenidas Barão Homem de Melo e Raja Gabaglia, além de ruas no entorno.

As chamas chegam perto das residências, assustando moradores, que monitoram o fogo. O empresário Argos Cardoso contou à reportagem do Hoje em Dia que todo ano enfrenta problemas com as queimadas na região. "Tem muito bambu, é uma encosta e a área é de difícil acesso. Ano passado por pouco minha casa não foi destruída", disse.

Por volta das 15h30, funcionários do Oncocentro fizeram um mutirão para tentar apagar as chamas que chegavam perto da clínica especializada no tratamento de câncer.

Fumaça já atinge edifícios da região Fumaça já atinge edifícios da região

O tempo seco favorece as queimadas, que se multiplicam na capital. Segundo a Defea Civil, a maior temperatura registrada nesta sexta foi de 34,7 °C e a umidade do ar chegou a 20% na região Norte de Belo Horizonte.

Assista ao vídeo do incêndio na região do Buritis:

Veja vídeo do trabalho dos brigadistas na rua Xingu bairro Santa Lúcia:

Leia mais:

Incêndios florestais consomem 16 parques e serras em Minas nesta sexta; confira quais são

Minas recebe R$ 7,2 milhões em multas por causa do desmatamento de mais de 2 mil hectares

Incêndio que impressionou internautas continua a consumir a Serra da Moeda



​

​

​