O Corpo de Bombeiros divulgou um balanço do número de incêndios florestais no primeiro semestre de 2020, com quedas nos índices comparativos ao ano passado tanto de Minas Gerais, quanto de Belo Horizonte e região metropolitana.

Em todo o estado foram registrados 5.218 focos de incêndio em vegetações neste ano, 9,2% a menos do que os 5.749 focos de janeiro a junho de 2019. O percentual de redução é ainda mais expressivo na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em que os focos de incêndio caíram de 1.264 para 686 este ano, o que significa 45,7% a menos. Já na capital mineira, foram 300 casos, 48,9% a menos que os 587 pontos de incêndio de janeiro a junho do ano passado.

“As chuvas do início do ano ficaram acima da média histórica em todas as regiões do estado. Até maio choveu bastante, em alguns lugares o volume esperado para o ano inteiro. Somente em junho ficaram abaixo da média”, explica o meteorologista Ruibran dos Reis. “Vínhamos de cinco anos seguidos com poucas chuvas e 2019 teve os índices mais baixos. Desde 2013 não tínhamos um período com tantas chuvas”.

Gráfico mostra que número de focos devem aumentar nos próximos meses

Para o restante do ano, Ruibran lembra que o período com maior propensão a incêndios é justamente de junho setembro e meados de outubro. “O solo ainda está muito úmido, o que dificulta o aparecimento de focos de incêndio, mas ainda precisamos tomar todos os cuidados”, complementa o meteorologista, que também prevê que mais chuvas podem chegar a Minas mesmo nesse período historicamente de seca, em função da ação do fenômeno La Niña.

Junho

O Corpo de Bombeiros também divulgou o número de incêndios florestais no mês de junho, que responde por cerca da metade dos casos do ano. Em Minas foram 2.269 casos, 5,4% a menos que no ano passado (2.398). Na região metropolitana tivemos 372 focos, 17,9% a menos que os 453 registros de 2019 e os 151 incêndios reportados em vegetação em BH significam 18,8% a menos que os 186 casos notificados no mesmo período do ano passado em junho.

Leia mais

Incêndio na Serra do Curral destruiu área equivalente a 50 campos de futebol

Bombeiros controlam incêndios em vegetações na região metropolitana de BH

Vídeo: fogo destrói área igual à de 20 campos de futebol no Parque Serra Verde, em Venda Nova