Para conscientizar e encorajar as grávidas e puérperas sobre a importância da vacinação contra a Covid-19, a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) lançou a campanha ‘Gestação Segura’, que pretende ser um meio de esclarecimento e tornar o período gestacional o mais seguro e saudável possível.

A iniciativa será realizada através da divulgação de conteúdos informativos pelas redes sociais. Além disso, foi criado um canal de comunicação exclusivo para auxiliar aquelas mulheres que eventualmente encontram quaisquer dificuldades em receber a dose. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, no número (31) 98466-5128.

Segundo a DPMG, das quase 26 mil gestantes e puérperas de BH, apenas pouco mais de 14 mil receberam a primeira dose e quase três mil completaram o ciclo de imunização.

Grupo de risco

Um estudo publicado em maio pela Organização Pan-Americana da Saúde, sobre a pandemia na América, mostrou um aumento relevante de casos em gestantes e puérperas e de óbitos maternos pela Covid-19 em 12 países. Da lista, o Brasil é o país com maior número de mortes maternas pela doença.

A apuração feita pela DPMG aponta que o Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz relata 560 mortes pela Covid de mulheres grávidas e puérperas em 2020. Neste ano, o número já dobrou, com 1.156 mortes.

Esse grupo só entrou como prioritário no Programa Nacional de Vacinação (PNI) em abril de 2021. Contudo, em maio, após a morte de uma gestante que havia tomado a AstraZeneca, o Ministério da Saúde suspendeu temporariamente a vacinação das grávidas sem comorbidades. Pelo elevado índice de mortalidade do grupo, a pasta decidiu reincluir gestantes e puérperas no plano no mês de julho.

