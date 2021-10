Mês das crianças e, também, dos livros. Em um país onde desenvolver o hábito da leitura ainda é um desafio, o incentivo, afirmam especialistas, deve começar desde cedo. Publicações que ao mesmo tempo divertem e educam são os mais indicados para atrair o interesse dos pequenos. No Dia Nacional do Livro, comemorado nesta sexta-feira (29), veja dicas para levar os menores a tomarem gosto pelo mundo das histórias.

Idade, gostos e habilidades deles são alguns fatores a serem levados em conta pelos pais na hora de comprar a obra para os filhos. Consultora pedagógica da edtech Dentro da História, Cláudia Onofre reforça que a escolha adequada desperta a curiosidade, o interesse e a imaginação deles.

Para começar, a especialista orienta considerar a estruturação e quantidade de páginas, tipo e tamanho das fontes e composição visual. “Tudo em prol de prender a atenção desses pequenos leitores”, complementa.

Conhecer o gosto da criança é uma das dicas de ouro para fazer a escolha adequada do livro infantil

Ir atrás de um tema que desperte a curiosidade e a imaginação, gerando interesse e identificação, é outra dica de ouro. "Por volta dos 4 anos, os pequenos se interessam pelo alfabeto e pelos números, que estão aprendendo na escola. A partir dos 6, tendem a gostar de ação e aventura, preferindo ler histórias emocionantes e de super-heróis. É importante diversificar os temas e começar a apresentar diferentes gêneros", explica a especialista.

Quer acertar de vez na escolha? Considere o gosto do pequeno leitor. “Um livro que trate do tema de interesse em cada fase com certeza será um presente especial”, comenta.

Critérios de escolha

Cláudia Onofre afirma também ser essencial analisar a complexidade da publicação, de forma a verificar se a história é adequada para a criança. O ideal é verificar as indicações por faixas etárias.

"Para os que têm até 3 anos, é recomendado dar preferência a livros com frases curtas, linguagem simples e com pouco texto em cada página. Passando pela alfabetização, os pequenos podem ser apresentados a histórias maiores, com blocos de textos mais longos e linguagem mais complexa", orienta.

Para meninos e meninas com até 2 anos, é importante verificar se as ilustrações estão coordenadas com o texto, para que eles criem associações durante a leitura. Esse cuidado se faz necessário porque os desenhos em cores vibrantes e contrastantes ajudam os menorzinhos a focarem a visão enquanto ela ainda está se desenvolvendo.

"Um livro infantil bem ilustrado oferece à criança uma experiência estética, que enriquece seu repertório e estimula o prazer da leitura", destaca a pedagoga.

Potencialize a experiência de leitura

E não ache que a qualidade do material da obra não é importante para a experiência de leitura. A especialista ressalta que livros com capa dura, por exemplo, são valorizados como presentes e, por conta da durabilidade, podem ser uma lembrança para a vida toda.

“Para leitores mais novinhos, há opções com os cantos arredondados para evitar cortes e acidentes. Folhas de papéis mais grossos são boas para que a criança possa manusear o livro sozinha sem rasgar. Os pequenos também ficam encantados com os livros de plástico almofadado e de pano, que são praticamente indestrutíveis", diz Cláudia Onofre.

