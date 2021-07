Minas teve uma queda de 23% na taxa de incidência da Covid-19 nos últimos 14 dias, informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quinta-feira (15). Segundo o órgão, o número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave caiu em mais da metade na última semana, melhor marca desde janeiro.

De acordo com a SES, o índice que mede a circulação do coronavírus entre a população mineira já é o oitavo menor do país. “Isso demonstra que o vírus tem circulado menos e gerado menos necessidade de realização de exames. Além disso, os realizados têm demonstrado menos positividade para Covid”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, à Agência Minas.

Segundo o chefe da pasta estadual, os gráficos mostram um descolamento dos casos leves em relação aos casos graves e óbitos, algo que não acontecia no passado. “Sempre que tínhamos aumento de casos leves, ele levava ao aumento de casos graves e óbitos. Agora, no pico que ocorreu no meio de junho, já não observamos o aumento proporcional nos casos graves e a evolução para óbito”, explicou.

A mortalidade por faixa etária também apresentou uma queda expressiva na população com mais de 60 anos, grupo mais vulnerável à doença. Nas primeiras semanas deste ano, o acúmulo de óbitos desse grupo era de quase 90%. Agora, está na casa dos 60%. “Ainda é o que mais concentra óbitos, mas com uma proporção muito inferior ao que tínhamos antes do início da imunização”, disse o gestor.

Positividade

Outro indicador que apresentou redução nas últimas semanas. A positividade, taxa que mede o número de pessoas com sintomas gripais que testam positivo para a Covid, saiu do patamar de 30% a 49% para menos de 30%.

