Belo Horizonte se mantém em alerta neste sábado (16), depois das inundações registradas na cidade em razão dos temporais dessa sexta-feira (15). Na região Oeste da capital, onde a avenida Tereza Cristina foi coberta pelas águas, o acumulado de chuvas das últimas 24 horas atingiu 82 milímetros, 24,4% do esperado para este primeiro mês do ano. O índice de chuvas registrado na área neste janeiro, de 350,6 milímetros, chega a 106,5% da média climatológica do período, que é de 329,1 milímetros.

O Noroeste da capital teve 80,2 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, segundo nível mais alto da cidade, que corresponde a 24,4% da média esperada para todo o mês. A região já foi alvo, neste janeiro, de 358,8 milímetros, 109% da média apurada para o período.

Centro-Sul vigilante

No Barreiro, onde também houve sérias inundações nessa sexta, as precipitações alcançaram 74,4 milímetros em 24 horas, o equivalente a 22,6% da média mensal. Outra parte da cidade muito afetada nas últimas 24 horas foi a Centro-Sul, que no começo de 2020 foi drasticamente afetada por temporais. De sexta para este sábado, foram 51,6 milímetros de chuva na região, 15,7% da média para este mês. A Centro-Sul, aliás, já registra, na primeira metade de janeiro, 120,1% da média mensal (395,4 milímetros).

Confira a incidência de chuvas em BH, nas últimas 24 horas:

Barreiro - 74,4 (22,6%)

Centro-Sul - 51,6 (15,7%)

Leste - 9,2 (2,8%)

Nordeste - 18,6 (5,7%)

Noroeste - 80,2 (24,4%)

Norte - 2,6 (0,8%)

Oeste - 81,0 (24,6%)

Pampulha - 33,6 (10,2%)

Venda Nova - 11,0 (3,3%)

Acumulado de chuvas neste mês, até 7h deste sábado:

Barreiro - 265,4 (80,6%)

Centro-Sul - 395,4 (120,1%)

Leste - 238,8 (72,6%)

Nordeste - 286,6 (87,1%)

Noroeste - 358,8 (109,0%)

Norte - 214,4 (65,1%)

Oeste - 350,6 (106,5%)

Pampulha - 285,2 (86,7%)

Venda Nova - 223,7 (68,0%)

Média Climatológica de janeiro: 329,1 milímetros

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Leia mais:

Temporal causa alagamentos, estragos e transbordamento de córregos em BH

Chuva alaga estúdio do guitarrista do Pato Fu, John Ulhôa, na Pampulha, em BH

Temporal causa estragos em bairros de BH e Contagem; confira galeria de fotos