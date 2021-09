A indústria têxtil mineira está a pleno vapor. O faturamento do setor têxtil cresceu 0,8% em julho, na comparação com o mês anterior. Já em relação a julho de 2020, o índice caiu 4,3%. No acumulado de janeiro a julho deste ano, a taxa é de 15,8% e de 11% nos últimos 12 meses.

O setor continua gerando vagas de emprego, apesar de registrar pequena elevação de 0,2% em julho, comparativamente a junho.

O presidente do Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas de Minas Gerais (Sindimalhas), Aroldo Teodoro Campos, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o desempenho do setor têxtil no Estado, nesta quinta-feira (9), às 17h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.