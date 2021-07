Todos os três indicadores de monitoramento da Covid-19 em Belo Horizonte estão em nível de alerta nesta terça-feira (13). Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura, o número médio de transmissão por infectado (RT) está em 1 - isso significa que cada grupo de 100 pessoas transmite a vírus a outras 100.

Quando o índice de contágio está abaixo de 1, considera-se a pandemia son controle. Mas quanto ultrapassa, entra no alerta amarelo e requer mais atenção.

A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva para a Covid-19 caiu de 66,5% para 63,8%, mas mesmo com uma queda de quase três pontos percentuais, o índice permaneceu no nível de alerta amarelo. Atualmente, das 812 vagas de terapia intensiva, nas redes pública e privada de Saúde, 518 estão ocupadas com pacientes.

No caso das enfermarias houve aumento e a ocupação passou de 49,3% para 52,1%.

Já são 246.909 os casos confirmados de Covid-19 na capital mineira. Desse total, 5.983 moradores não resistiram às complicações da doença e morreram.

Ainda de acordo com o documento, 1.261.197 pessoas foram vacinadas com a primeira dose em BH, o que corresponde a 54,9% da população total da cidade. Com as duas doses, 454.266 pessoas foram imunizadas, o equivalente a 19,40% da população. Outras 17.869 receberam a dose única da Janssen.

