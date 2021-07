A possibilidade do retorno aos estádios de torcedores em Minas Gerais deve estar atrelada à vacinação contra a Covid-19 da população de um modo em geral. A opinião é do infectologista e membro do Comitê de Enfrentamento à doença de Belo Horizonte, Unaí Tupinambás.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, os torcedores estão impedidos de comparecer às arenas esportivas. Conforme disse ao Hoje em Dia, o médico acredita que esse retorno apenas aconteça após a vacinação de 80% das pessoas.

“Em relação às questões da torcida, acho que de forma alguma é o momento. Estamos em uma tendência de queda, mas com números de casos elevados por 100 mil habitantes. Acho que não é atividade essencial. Esse formato está funcionando, pelo menos estamos vendo poucos surtos entre atletas e equipes, então acho que temos que esperar avançar a vacinação, chegar a 80% da população vacinada”, disse.

Em Belo Horizonte, a presença de torcedores segue como uma das restrições impostas pela prefeitura. Desde semana passada, porém, a administração municipal tem avançado na flexibilização na capital mineira.

Eventos, teatros e até shows para até 600 pessoas – sentadas e de máscara – foram liberados. Essa autorização, entretanto, não é vista com bons olhos pelo infectologista. Segundo Unaí Tupinambás, as aglomerações devem continuar sendo evitadas pelos belo-horizontinos.

“Essa tentativa que a prefeitura fez na questão dos eventos foi uma tentativa de redução de danos, entendendo que os eventos estão acontecendo na região metropolitana. Várias cidades aqui do entorno estão mantendo as atividades, sem grandes protocolos sanitários adequados. O que a prefeitura propôs foi liberar esses eventos com todo o rigor sanitário possível. Mas eu, pessoalmente, acho que nesse momento não deveria ter essas aglomerações”, comentou.

Hoje, a taxa de incidência de novos casos na capital está em 292. Mesmo em queda, Tupinambás acredita que o momento ainda é crítico.

A nossa taxa está caindo, é verdade. Já chegou a quase 500 casos por 100 mil habitantes, mas ainda estamos em um momento crítico, ainda mais se considerarmos a ameaça da variante delta, que pode ser que impacte na taxa de transmissão no nosso meio”, concluiu.

Volta às aulas

Ao contrário de shows e eventos, o retorno às aulas no ensino médio na capital também ainda não está liberado. Para que isso aconteça, a aposta também é na imunização.

“Lembrando que temos que proteger as escolas. Nosso alvo hoje deveria ser manter a segurança das instituições. Avançar na vacinação dos servidores para garantir a proteção do corpo técnico e não ter que fechar as escolas. No caso de BH, avançar na abertura do ensino médio. Quem sabe a partir de agosto, se os dados permitirem”, finalizou.

