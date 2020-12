O Natal e o Réveillon vão ser com festividades mais tímidas do que em outros anos. A pandemia do novo coronavírus trouxe mudanças nas comemorações. Sem poder aglomerar, muitas pessoas já decidiram passar o Natal em casa, apenas com quem já convivem diariamente.

A passagem de ano também deve ficar restrita. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) suspendeu, no início de dezembro, o licenciamento de shows, espetáculos, eventos gastronômicos e festas, na tentativa de controlar a transmissão da doença.

Mesmo assim, autoridades e especialistas alertam para os cuidados que devem ser tomados. O infectologista Estevão Urbano, do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de BH, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre as precauções que devem ser tomadas. A live será nesta quarta-feira (23), às 17h30, pelo Instagram do Hoje em Dia.