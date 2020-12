O Brasil registrou o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no Rio Grande do Norte nesta semana. Minas Gerais tem 17 casos suspeitos de pessoas infectadas pela segunda vez pelo Covid-19. A reinfecção acontece quando a pessoa se recupera e adoece novamente. Para confirmar a recontaminação, é utilizado um método de sequenciamento genético do vírus para provar que o primeiro é diferente do segundo.

O infectologista Unaí Tupinambás, que faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da prefeitura de Belo Horizonte, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os perigos da reinfecção pelo novo coronavírus, neste sábado (12), às 9h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.