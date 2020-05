Após mais de dois meses de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus, Belo Horizonte iniciou a primeira etapa da flexibilização. A capital autorizou a reabertura de parte do comércio não essencial nesta segunda-feira (25).

Porém, o risco de contaminação pela Covid-19 não está afastado. Inclusive, se os registros da doença aumentarem consideravelmente nos próximos dias, a prefeitura já informou que vai voltar a tomar medidas drásticas, como o fechamento das lojas.

Para evitar que a flexibilização seja derrubada na capital, infectologistas deram dicas para que a população se proteja e 'fuja' do contágio. "Mais do que nunca é preciso respeitar as normas sanitárias", declarou o infectologista Unaí Tumpinambás, médico que integra o Comitê de Combate à Covid-19 em BH.

"Essa reabertura vai ser um desafio à nossa capacidade, enquanto sociedade, de respeitar as regras diante de uma doença importante, que já matou mais de 22 mil brasileiros", reforçou o também infectologista Sidnei Rodrigues.

Os dois especialistas listaram as seguintes atitudes como forma de evitar o contágio dentro dos comércios:

• Uso de máscara de proteção

• Higienização constante das mãos

• Manter distância mínima de um metro e meio de outra pessoa

• Entrar na loja já decidido do que precisa comprar, nada de ficar vendo vitrine

• Sair de casa apenas para o essencial

• Cumprir todas as normas estipuladas pela prefeitura, como lotação e horário de funcionamento dos estabelecimentos

Os primeiros resultados da flexibilização e do comportamento da sociedade, conforme Rodrigues, poderão ser percebidos em boletins epidemiológicos divulgados daqui a aproximadamente 20 dias.

"Minas e BH, em especial, estão tendo uma curva de infecção melhor do que outros locais do país. Por isso, temos que continuar sendo disciplinados e organizados para evitar a necessidade do lockdown, que é o isolamento obrigatório para todos", observou o médico.

Confira os serviços que serão retomados nesta segunda-feira em BH:

7h às 21h

• Salões de beleza (cabeleireiros e manicure)

• Artigos de bomboniere e semelhantes

5h às 17h

• Comércio atacadista da cadeia de comércio varejista da fase 1

8h às 17h

• Peças e acessórios para veículos automotores

• Pneumáticos e câmaras-de-ar

• Veículos automotores

11h às 19h

• Artigos de cama, mesa e banho

• Artigos de iluminação

• Artigos de papelaria, livraria e fotográficos

• Artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

• Bicicletas e triciclos, peças e acessórios

• Brinquedos e artigos recreativos;

• Centros de comércio popular instituídos a qualquer tempo por Operações Urbanas visando a inclusão produtiva de camelôs, desde que localizados no Hipercentro ou em Venda Nova

• Cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

• Produtos de limpeza e conservação

• Tecidos e armarinho

• Utensílios, móveis e equipamentos domésticos, exceto eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Serviços essenciais que já estavam funcionando:

5h às 21h

• Padaria

5h às 17h

• Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista da fase de controle

7h às 21h

• Açougue e peixaria

• Comércio varejista de laticínios e frios

• Hortifrutigranjeiros

• Madeireira

• Material de construção em geral

• Material elétrico e hidráulico, vidros e ferragem

• Minimercados, mercearias e armazéns

• Supermercados e hipermercados

• Tintas, solventes e materiais para pintura

10h às 16h

• Agência de correio e telégrafo

• Agências bancárias: instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores imobiliários

• Casas lotéricas

Sem restrição de horário

• Artigos farmacêuticos

• Artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula

• Artigos médicos e ortopédicos

• Atividades de serviços e serviços de uso coletivo, exceto os especificados no art. 2º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020

• Atividades industriais

• Banca de jornais e revistas

• Combustíveis para veículos automotores

• Comércio de medicamentos para animais

• Comércio varejista de artigos de óptica

• Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Serviços que permanecem fechados:

• Academias, centros de ginástica, estúdio de pilates e afins

• Bares, lanchonetes e restaurantes (funcionando apenas como delivery)

• Boates, danceterias e salões de dança

• Casas de shows e espetáculos e qualquer natureza

• Centros de comércio e galerias de lojas

• Cinemas e teatros

• Clínicas de estética

• Clubes e serviços de lazer

• Escolas públicas e particulares

• Feiras e eventos de rua

• Lojas dos shoppings centers (exceto supermercados, casas lotéricas, Correios e drogarias)

• Parques de diversão e temáticos

• Quadras esportivas de aluguel