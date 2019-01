Após muitas dúvidas de donos de veículos sobre o valor do seguro obrigatório DPVAT, a Polícia Civil de Minas Gerais emitiu uma nota esclarecendo que uma informação que circula nas redes sociais sobre o prazo para pagamento com desconto do tributo é falsa. “É importante ressaltar que o DPVAT é tabelado e, por esse motivo, não existe desconto”, afirma o órgão.

Conforme o Hoje em Dia adiantou na manhã desta quarta-feira (2), o DPVAT custa, em 2019, para os carros de passeio, R$ 12 – mas o contribuinte paga ainda R$ 4,21 de emissão da guia no site do Detran. O seguro deve ser pago junto com a primeira parcela do IPVA e o calendário varia conforme o Estado e o número final da placa do veículo. Se o dono do veículo não pagar pelo seguro, não receberá o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV) anual. O boleto para pagamento do Seguro DPVAT está disponível no site seguradoralider.com.br ou em www.detran.mg.gov.br.

O DPVAT é um seguro obrigatório para indenizar vítimas de acidentes de trânsito causados por veículos automotores. A redução do valor foi possível porque os recursos acumulados em reservas foram superiores às necessidades de atuação do seguro DPVAT. Nos últimos anos, houve um investimento na atuação contra fraudes.

A indenização em caso de morte é de até R$ 13.500. Em caso de invalidez permanente, o valor máximo também é de R$ 13.500, dependendo da área atingida, do tipo e da gravidade das lesões. É possível conseguir ainda um reembolso para despesas médico-hospitalares de até R$ 2.700.

