Já estão disponíveis gratuitamente para o público os ingressos para a edição 2021 do Festival da Jabuticaba de Sabará, que será realizado em formato presencial após dois anos. A festa acontece entre 12 e 21 de novembro, no Centro Administrativo Hélio Geraldo de Aquino.

As entradas podem ser retiradas na plataforma Sympla, que mostra as datas e descrição do evento. Por conta da pandemia da Covid-19, a entrada de visitantes será controlada para evitar aglomerações e o uso de máscara segue obrigatório.

Dentre as atrações da 35ª edição do festival, estão os Festins - pequenos eventos que serão promovidos em pousadas, hotéis, bares e restaurantes da cidade; feiras com a comercialização da gastronomia sabarense e e projetos que misturam pratos típicos com ações sociais. A estimativa da Secretaria Municipal de Turismo mostra que, devido ao festival, cerca de R$ 5 milhões são injetados anualmente na economia da cidade.

Todas as informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial. A Prefeitura de Sabará também disponibilizou contato com a Secretaria Municipal de Turismo para dúvidas e esclarecimentos. O telefone é (31) 3671-1403.

Leia mais:

Deputados derrubam veto de Zema e restringem circulação de transporte fretado em Minas; entenda

'Marighella' já é o filme brasileiro mais visto desde o início da pandemia