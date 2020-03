Após as recomendações do Ministério da Saúde para que eventos fossem cancelados ou adiados e para que a população evitasse aglomerações no momento de enfrentamento ao crescimento de casos do novo coronavírus, várias instituições culturais e museus anunciaram a suspensão de suas atividades ou visitações. O Instituto Inhotim, a Galeria de Arte do BDMG Cultural, o Memorial Minas Vale e o CCBB estão nessa lista.

Confira os anúncios:

Inhotim

Museu de arte contemporânea que recebe turistas de todas as partes do mundo, o Inhotim decidiu suspender suas atividades a partir desta quarta-feira (18). Não há data para a reabertura de suas atividades e as visitas escolares serão reagendadas. Os eventos do Inhotim em Cena, a programação cultural 2020 do Inhotim, também estão suspensos.

Memorial Minas Gerais Vale

Localizado na Praça da Liberdade, o Memorial suspendeu suas atividades a partir desta terça-feira (17). "Estamos fazendo o monitoramento da situação, com o objetivo de avaliar a retomada das atividades com segurança para a população. O espaço agradece a compreensão do público e lembra que as fontes oficiais de informação do Governo Federal divulgam evidências capazes de esclarecer dúvidas e combater eventuais equívocos sobre esse assunto", afirmou por nota a instituição.

CCBB-BH

Quem foi até o CCBB-BH nesta segunda-feira (16), encontrou-o de portas fechadas. As atividades do espaço foram temporariamente suspensas. Dessa forma, até mesmo a temporada do espetáculo "Eu de Você", de Denise Fraga, fica adiada. "Para o Centro Cultural Banco do Brasil não há nada mais valioso que a saúde e segurança das pessoas. Por isso, as atividades estão suspensas, a partir de 16 de março de 2020, a fim de mitigar o risco de propagação do Coronavírus (Covid-19). Portanto, os eventos do Programa CCBB Educativo também estão suspensos".

Para aqueles que compraram ingressos no site Eventim, a devolução pode ser feita pelo SAC da empresa. Para aqueles que compraram na bilheteria, presencialmente, é necessário aguardar o funcionamento normal.

Galeria de Arte BDMG Cultural

A galeria suspendeu a visitação por tempo indeterminado, mas o BDMG Cultural está com várias novas iniciativas na internet. "Nossas ações na rede continuam. Nosso site está com diversas novidades: revista digital, blog e rádio com músicas exclusivas. Lembrando que estamos com inscrições abertas para os editais públicos de concorrência do 20º Prêmio BDMG Instrumental, Prêmio Marco Antônio Araújo e Prêmio Flávio Henrique. As inscrições são gratuitas e ocorrem até 9 de abril exclusivamente por meio de formulários eletrônicos disponíveis no site", diz a empresa.

Leia mais:

​UFMG, Promove, Kennedy e PUC-Minas: confira lista de instituições que estão com aulas suspensas

Latam Airlines reduzirá voos em 70% devido ao coronavírus