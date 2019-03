O Inhotim terá, neste fim de semana e na próxima quarta-feira (13), programação especial para o Dia Internacional da Mulher. Nesta sexta-feira (8), a agenda conta com a presença da especialista em gênero Joanna Burigo, que vai conversar com o público. Visita mediada, chamada de "Lute como uma mulher!", vai abordar obras produzidas por mulheres.

As artistas do acervo, como Adriana Varejão, Claudia Andujar, Lygia Pape e Rivane Neuenschwander serão destacadas pela contribuição no debate sobre o papel da mulher na contemporaneidade e fazendo um contraponto com o tema "Tecnologia e Inovação", proposto pela ONU Mulheres em 2019.

Com isso, o Educativo do museu propõe uma reflexão sobre temas latentes, tais como empoderamento feminino e igualdade de gênero em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Quem quiser participar da visita guiada pode se inscrever na portaria, a partir das 10h15. A observação em grupo recebe até 25 visitantes.

SERVIÇO

Visita guiada

Quando: sexta-feira (8), sábado (9), domingo (10) e quarta-feira (13)

Horário: 10h30

Local: saída da Recepção

Público: livre

Conversa com Joanna Burigo

Joanna Burigo, mestre em Gênero, Mídia e Cultura pela London School of Economics falará sobre empoderamento feminino e o papel da mulher na sociedade contemporânea.

Quando: sexta-feira (8)

Horário: 14h

Local: Teatro Inhotim

Público: livre

Informações de acesso

Para chegar ao Inhotim, o acesso pela BR-381 está liberado. Já os acessos via BR-040, passando por Retiro do Chalé, Casa Branca ou Piedade do Paraopeba, estão bloqueados. Mais informações sobre trajetos podem ser obtidas no site do Inhotim.

A entrada, inteira, custa R$ 44 e a meia é R$ 22. Na quarta-feira (exceto feriados), o ingresso é gratuito. Além de ir de carro, os visitantes podem pegar uma das vans oferecidas pela Belvitur, que saem da Savassi, por R$ 66 ida e volta. Há também a opção dos ônibus da Saritur, com saída da rodoviária. Mais informações por telefone (31) 3290-9180 ou e-mail: inhotim@belvitur.com.br; e pelo site da empresa www.saritur.com.br.