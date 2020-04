A pandemia do novo coronavírus tem atingido muitas famílias em situação de vulnerabilidade social. Neste contexto, gestos de solidariedade fazem a diferença e ajudam a matar a fome de centenas de pessoas. Em Belo Horizonte, uma ação, que é realizada pela “ONG Vingadores do Bem” em parceria com o Restaurante Kanpai, levará para moradores de rua e de aglomerados, semanalmente, cerca de 300 marmitas. O objetivo é servir as refeições nas noites de terça, quinta-feira e sábado.

“A ação parte de um projeto antigo do Kanpai que ainda não tinha saído do papel, mas que consiste, justamente, nesse tipo de auxílio a quem tanto precisa. Porém, a pandemia da Covid-19 fez com que ele fosse antecipado. O momento pede empatia em todos os sentidos. Enquanto estamos no conforto de nossas casas, em quarentena, com acesso a todas as medidas de prevenção e com a dispensa cheia, centenas de pessoas sequer possuem condições básicas de sobreviver a uma possível contaminação”, destacou Guilherme Xavier, sócio do Kampai.

Para que o projeto tenha funcionalidade, o restaurante cede a cozinha para o preparo das refeições enquanto a “ONG Vingadores do Bem” faz as entregas das marmitas. Mas, para que a iniciativa perdure, os idealizadores precisam de doações de alimentos.

“Precisamos de utensílios básicos, como macarrão, óleo, sal, tomate ou qualquer item de cesta básica. Essa ajuda é fundamental para salvar vidas, nestes tempos onde ela (a vida) se tornou ainda mais preciosa”, explicou Xavier.

Como ajudar

As doações de alimentos para a produção das marmitas podem ser feitas no próprio Restaurante Kampai, localizado na rua Pium-i, 1.122, no bairro Cruzeiro, na região Centro-sul da capital. Mais informações: (31) 3656-4621.

Alma Chef

O Restaurante Alma Chef também conta com o apoio de uma rede de parceiros e clientes para ajudar as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.



A estratégia de mobilização funciona da seguinte forma: uma live no Instagram, realizada aos sábados, destaca o preparo de algum prato especial, sempre com arroz. A cada pedido vendido do almoço, uma marmita de outra refeição será feita para algum morador de rua.



Outra forma de recebimento de doações será via iFood. Clientes que fizerem pedidos pelo aplicativo, poderão adicionar um valor na compra, diretamente voltado para a ação social.



O restaurante, localizado na rua Curitiba, 2.081 – Lourdes, também será ponto de coleta para doações de estas básicas e outros itens importantes, como os de higiene pessoal, limpeza básica e fraldas geriátricas.