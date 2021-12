Nesta segunda-feira (13), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (SIMGE) emitiram alerta de chuvas fortes, com trovoadas e vendaval para a maior parte das cidades de Minas até esta sexta-feira (17).

De acordo com o SIMGE, até a manhã desta terça-feira (14), a previsão é de tempestades, vendaval (rajadas acima de 90 km/h) e possibilidade de granizo principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Sul de Minas, nas mesorregiões de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Poços de Calda, Uberlândia, Paracatu e Montes Claros.

Por sua vez, o Inmet alerta para volume acentuado de chuva principalmente nas regiões Central, Oeste, Noroeste, Triângulo e Sudoeste até esta quarta-feira (15). Para o restante do Estado, o céu permanece nublado com possibilidade de chuvas e tempestades que podem ocorrer a partir do período da tarde de quarta. O Intituto confirmou também que a partir de quinta (16) e sexta-feira (17), a precipitação continua nessas regiões, mas com menor intensidade.

Em Belo Horizonte também podem ocorrer chuvas e tempestades a qualquer hora. De acordo com a Defesa Civil da capital, as precipitações podem ser de 40 a 60 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até às 8h de terça-feira.

De acordo com o Inmet, a variação da temperatura no estado também será significativa durante a semana, com máxima de 34º C e mínima de 13° C.

