As temperaturas continuam baixas em Minas Gerais. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de onda de frio, com perigoso grau de severidade e temperatura 5°C abaixo da média para este fim de semana.

O alerta dura até a zero hora deste domingo (1°). As regiões afetadas são: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste de Minas.

Em Belo Horizonte, a sensação térmica chegou a 8,3° C na manhã deste sábado (31). No domingo (1°), a temperatura mínima está prevista para 7°C, e a máxima para 24°C. Na segunda-feira (2), o frio se mantém, com mínima de 8°C e máxima em 25°, com manhãs e noites frias, e o pico de temperatura atingido durante a tarde.

Para o Sul de Minas a previsão é de temperatura mínima de -2°C, com risco de geada. A máxima pode chegar a 20°C. No domingo (1°), a temperatura pode ficar entre 2°C e 15°C, e na segunda-feira, entre 4°C e 19°C.

Há previsão de nevoeiro ou névoa úmida no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nessas regiões, as temperaturas devem ficar entre 11°C e 22°C, com exceção da Zona da Mata, onde xa mínima pode chegar a 4°C.

No Norte de Minas, a máxima fica entre 29°C e 31°C, e a mínima pode chegar a 7°C. Para domingo (1°), a mínima é de 10°C, e a máxima de 27°.

Baixa umidade

O Inmet também publicou um alerta de baixa umidade, que vai até às 18h deste sábado (31). No Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, a umidade relativa do ar deve variar entre 12% e 20%. Em Campo das Vertentes, Sul/Sudoeste de Minas, Central Mineira, Região Metropolitana de Belo Horizonte e Norte/Noroeste de Minas, a umidade fica entre 20% e 30%.

O ar seco representa um grande risco de incêndio e pode ser prejudicial à saúde, pois causa ressecamento na pele e desconforto nos olhos, nariz e boca. O recomendado é beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante na pele e umidificar o ambiente.

