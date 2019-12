Começam nesta segunda-feira (2) as inscrições para as 130 bolsas de estudos em escolas particulares de Belo Horizonte, que serão distribuídas, por meio de sorteio, para estudantes já matriculados nas escolas participantes ou aprovados em processos seletivos das instituições. O benefício é oferecido pela Secretaria Municipal de Educação.

Para se candidatar à bolsa de estudo, que varia de 25% a 100%, é necessário preencher o formulário, disponível até 9 de dezembro na página da Bolsa de Estudos e já ter sido matriculado ou pré-selecionado até 25 de novembro, na instituição para a qual pleiteia a bolsa.

As vagas são para as seguintes instituições de ensino: Colégio Logosófico, na Cidade Nova, (5); Colégio Loyola, na Cidade Jardim, (5); Colégio Santa Doroteia, Sion, 4; Colégio Santa Maria, unidade Cidade Nova, (4); Colégio Santa Rita de Cássia, no Barreiro, (6); Colégio São Paulo, na Cidade Jardim, (8); Colégio São Paulo da Cruz, no Barreiro, (9); Sesi (1º ano), na unidade Bairro São Paulo, (36); Fumec/EAD (15); Fumec/FACE (16); Fumec/FCH (10); Fumec/FEA (11).

A lista de candidatos com inscrições aceitas será divulgada no dia 11 de dezembro e o sorteio será realizado na Secretaria Municipal de Educação, rua Carangola, 288, Santo Antônio, no dia 16.

