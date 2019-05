Com chances de estudar com desconto de até 80% nas mensalidades, interessados em um diploma superior têm até o próximo dia 30 para se inscrever no vestibular para o segundo semestre deste ano nas Faculdades Promove em Sete Lagoas, na região Central de Minas. As provas serão aplicadas em 1º de junho.

São mais de 20 opções de cursos, dentre eles direito, comunicação social e enfermagem. Há opções para as modalidades presenciail, semipresencial e on-line.

Quem quiser uma uma graduação em menos tempo, há oportunidades na área tecnológica que, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), teve aumento de 27% na procura em Minas nos últimos cinco anos. Na unidade são oferecidos, dentre outros, os tecnólogos de Estética e Cosmética, Gestão da Produção Industrial, Gestão de RH, Logística e Rede de Computadores.

Processo seletivo

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste site. Os candidatos também podem fazer o cadastro pessoalmente, na unidade do Promove, localizada na rua Doutor Pena, 35, no Centro de Sete Lagoas.

Além do vestibular tradicional, estudantes podem usar a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para tentar uma vaga na faculdade. O processo seletivo também abrange as pessoas em busca de um novo título.