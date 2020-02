Atenção, concurseiros! Termina nesta quinta-feira (6) o prazo para as inscrições de um concurso público da cidade de Bom Despacho, na região Centro-Oeste de Minas. Ao todo, serão ofertados cerca de 127 cargos para os níveis médio, técnico e superior.

Há postos para os seguintes cargos: Técnico em Gestão Pública Municipal (34), Fiscal Municipal (10), PEB1 - Professor de Educação Básica - Educação Infantil (10), PEB 2 - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Iniciais (04), EEB - Especialista em Educação Básica (2), Gestor Público Municipal (61) e Médico (6).



Os aprovados terão carga horária que varia de 25 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.335,15 a R$ 8.818,75. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A taxa de inscrição vai de R$ 53,00 a R$ 132,00, mas é possível pedir isenção do valor.



As provas serão realizadas no dia 16 de fevereiro. Para se inscrever, clique aqui.



