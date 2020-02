Alunos interessados em participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) têm até esta sexta-feira (14) para tentar o benefício. O prazo terminaria na última quarta-feira (12), mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC). Neste primeiro semestre, os candidatos disputam 70 mil vagas disponibilizadas pelo programa.

“É uma oportunidade para cursar o ensino superior, em instituições particulares, financiado e pagando juros mais baixos”, destaca o diretor Acadêmico das Faculdades Kennedy e Promove, Natanael Átilas Aleva.

Segundo ele, o Fies tem função social muito importante. “É um programa de inclusão. Além de permitir a melhoria da formação e mão de obra no país”, frisa o docente.

Opções

Os candidatos podem optar pela modalidade juro zero ou P-Fies. A primeira é destinada a quem tem renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.

Nesse caso, o contrato é gerido pelo governo federal e o limite previsto é de 100 mil vagas neste ano – além das 70 mil na primeira edição, outras 30 mil serão ofertadas no segundo semestre.

Já o P-Fies é voltado para estudantes com renda familiar per capita de cinco salários mínimos. O contrato é fechado com agentes financeiros conveniados e não há limite pré-estabelecido de vagas a ser disponibilizado.

Diretor da Faculdade Kennedy, Setembrino Lopes diz ser essa uma alternativa para quem não conseguiu acesso ao ensino superior em uma universidade pública.

“Essa modalidade (P-Fies) abre um leque enorme para as pessoas. Como o governo reduziu vagas na modalidade tradicional, com essa outra opção todas as pessoas que queiram o financiamento vão conseguir”, diz Setembrino.

Processo

Para se candidatar a uma das vagas do Fies, os estudantes devem acessar a conta única do governo federal. A plataforma irá solicitar o login, que é o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e uma senha.

O aluno não pode ter zerado a redação e tem que ter tirado mais que 450 nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O resultado dos selecionados nesta primeira edição do programa será divulgado em 26 de fevereiro.