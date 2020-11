As inscrições, gratuitas e on-line, para o reality universitário Mentes do Futuro, das faculdades Kennedy e Promove, que se encerrariam nesta quinta-feira (12), foram prorrogadas até 20 de janeiro de 2021. Dessa forma, o candidato tem mais tempo de se preparar para o processo seletivo. Veja as novas datas abaixo:

O Mentes do Futuro é um projeto inovador em Belo Horizonte e selecionará bolsas de estudo de até 100% em 17 cursos do ensino superior. Como forma de seleção, os participantes precisarão gravar vídeos sobre temas correlatos às graduações de interesse.

Uma banca e um júri popular vão definir os vencedores. Veja como participar no vídeo abaixo:

Primeira etapa: inscrições

A ideia é simples. Nesse primeiro momento, os interessados precisam apenas fazer um rápido cadastro no site, informando nome completo, endereço e telefone de contato.

Na hora da inscrição, a pessoa precisa escolher o curso superior. Abaixo, o link para as graduações disponíveis:

Gastronomia

Sistemas de informação

Redes de computadores

Sistemas para internet

Administração e gestão

Odontologia

Enfermagem

Estética e Cosmética

Medicina Veterinária

Nutrição

Psicologia

Engenharia

Publicidade e Propaganda

Direito

Jornalismo

Educação Física

Pedagogia

Segunda etapa: envio do vídeo

Na segunda etapa, 50 pessoas serão selecionadas para a próxima parte do game: o envio de vídeos.

Cada graduação definiu temas para serem abordados. Você pode conferir no regulamento específico (clique aqui).

Para exemplificar, o curso de Nutrição pede que o candidato envie um vídeo com a produção de uma receita baseada na alimentação saudável.

Depois, as gravações serão avaliadas pela banca. O candidato pode receber até 60 pontos.

Terceira etapa: votação popular

A próxima fase será a publicação dos vídeos em um site para votação popular. Nessa, mais 40 pontos. Os ganhadores terão descontos nas mensalidades que variam de 60% a 100%.

"A classificação vai ser dada conforme os critérios de seleção do regulamento, mas todos que participarem vão ganhar um percentual de redução na mensalidade acima do que é praticado no mercado", garantiu Natanael Aleva, diretor acadêmico das instituições.