Terminam na próxima segunda-feira (9) as inscrições para o Processo Seletivo de Residência em Área Profissional de Saúde, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Ao todo são 59 vagas para as áreas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. As inscrições podem ser realizadas somente pela internet, no endereço www.ibgpconcursos.com.br.

O Profissional da Saúde Residente receberá mensalmente uma bolsa no valor de R$ 3.330,43, conforme edital, que pode ser consultado neste link.

A Residência em Área Profissional da Saúde é um curso de pós-graduação “latu sensu”, caracterizada pelo treinamento em serviço, e destinada aos profissionais não médicos da área da saúde.

Confira a divisão das vagas por programas:

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital João XXIII (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia). Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental do Hospital de Ensino Instituto Raul Soares (Enfermagem, Serviço Social, Psicologia e Terapia Ocupacional). Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Infantil João Paulo II (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição). Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas (Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia). Programa de Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial do Hospital João XXIII (Odontologia). Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica do Hospital Júlia Kubitschek e Maternidade Odete Valadares (Enfermagem).

Processo seletivo

O processo seletivo será realizado em duas etapas: prova objetiva e análise curricular. A prova está prevista para o dia 12 de janeiro de 2020. Os candidatos aprovados após a segunda etapa iniciarão as atividades em março de 2020.



Residência Multiprofissional na Fhemig



A Residência em Área Profissional da Saúde, também conhecida como Residência Multiprofissional, é normatizada pela resolução CNRMS 002/2012. A formação dos residentes segue as normas da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional (CRNMS) do Ministério da Educação.

Durante o programa, os residentes atuam sob a supervisão de profissionais com titulação mínima de especialista, em diversos campos de prática que fornecem uma oportunidade de aprendizado, dada a diversidade e a complexidade do atendimento assistencial prestado nas unidades da fundação.



Implantada na Fhemig em 2014, com a autorização do primeiro Programa no Instituto Raul Soares, a Residência em Área Profissional da Saúde vem se expandindo e ganhando expertise em suas quatro áreas de concentração: Saúde Mental, Urgência e Emergência, Enfermagem Obstétrica e na Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, o que torna a fundação a maior formadora de profissionais de saúde pós-graduados dentre as instituições sediadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

* Com Agência Minas