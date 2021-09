Terminam na próxima segunda-feira (27) as ações relacionadas a Semana Nacional de Trânsito (SNT). Com objetivo de conscientizar todos os envolvidos no dia a dia do trânsito - motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres - são realizados vários eventos em todos os Estados.

Os acidentes no trânsito são uma das maiores causas de mortes no mundo, por isso, o tema da campanha deste ano é "No trânsito, sua responsabilidade salva vidas".

Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil, são 9.200km só de rodovias federais. Nesse trecho, de janeiro a julho de 2021, foram registrados 4.707 acidentes, com 5.563 feridos e 365 mortes, segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal de Minas (PRF-MG).

O chefe da Comunicação Social da PRF-MG, inspetor Aristides Junior, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre as ações no estado, nesta sexta-feira (24), às 16h. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.