A Sociedade Artística Brasileira (Sabra) iniciou, nesta quarta-feira (3), as inscrições para 640 vagas gratuitas no curso de musicalização infantil em Betim e Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

De acordo com a instituição, podem se inscrever estudantes regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino fundamental das duas cidades. São 320 vagas para cada município. Os cadastros terminam em 12 de fevereiro e os editais, com todas as informações, podem ser vistos aqui.

As imagens que ilustram esta reportagem foram feitas antes da pandemia da Covid-19 e, por isso, as crianças estão sem máscaras de proteção

Segundo a Sabra, o curso, que tem duração de 1 ano, inclui aulas teóricas e práticas de música. Além disso, permite o estímulo à capacidade comunicativa e a convivência social dos participantes.

Devido à pandemia de Covid-19, as atividades serão realizadas, inicialmente, de forma remota. "Após autorização de órgãos competentes ou fim da pandemia, o curso será retomado de forma presencial, com aulas na sede da Escola de Música Sabra ou em escolas públicas parceiras", informou a instituição.

Ainda conforme a sociedade artística, ao fim do primeiro ano do curso, os estudantes passarão por novo processo seletivo e poderão continuar os estudos em turmas avançadas. Os resultados serão divulgados em 26 de fevereiro, no site www.sabra.org.br.

Canto Coral e Orquestra Sinfônica

A Sabra também abrirá, nas próximas semanas, inscrições para os cursos de canto coral e orquestra sinfônica, voltados para pessoas a partir dos 16 anos. Nesse caso, são 95 vagas, sendo 53 bolsas, que variam de R$ 740 a R$ 1.300.

Os editais estão disponíveis em www.sabra.org.br/site/editais.

Serviço: Curso de Musicalização Infantil

Inscrições de 3 a 12 de fevereiro

Para estudantes do 2º e 3º ano do Fundamental I

320 vagas para Betim e 320 vagas para Nova Lima

Editais: www.sabra.org.br/site/editais

