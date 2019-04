Estudantes matriculados nos 7º e 9º anos do Ensino Fundamental podem concorrem a bolsas de estudos integrais em escolas particulares de Belo Horizonte. Ao todo, são 240 bolsas oferecidas pelo Instituto Social ara Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismar) em parceria com os colégios Bernoulli e Santo Antônio. As bolsas podem ser presenciais ou online. As inscrições devem ser feitas no site ismart.org.br até o dia 5 de junho.

Para participar do processo seletivos, os alunos não podem ter reprovação no histórico escolar e ter renda familiar de até dois salários mínimos.

A seleção acontece para três projetos: o Alicerce, o Bolsa Talento e o Ismart Online. No primeiro, os alunos se inscrevem quando estão matriculados no 7° ano do ensino fundamental e participam de um cursinho preparatório para o ensino médio nos colégios parceiros da instituição. Já no Bolsa Talento, estudantes matriculados no 9° ano do ensino fundamental podem ser aprovados para ingressar no ensino médio de colégios particulares com bolsa integral. Todos os candidatos inscritos concorrem também às vagas do projeto Ismart Online para acesso à plataforma de estudo.

Na primeira etapa de seleção, o candidato responde questões de múltipla escolha de português e matemática. Depois disso, é realizada prova presencial com os candidatos que forem classificados na etapa anterior, em que, além dessas matérias, há a avaliação do potencial de aprendizagem.

As próximas fases consistem em entrevista individual, visita domiciliar e dinâmica de grupo em que são avaliados aspectos comportamentais como autonomia, motivação, persistência e sociabilização. Os resultados de todas as fases do processo seletivo são disponibilizados na página da instituição.

