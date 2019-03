Interessados em aprender mandarim, praticar tai chi chuan e aprender a ler textos sobre a medicina tradicional chinesa podem se inscrever para participar dos cursos ofertados pelo Instituto Confúcio, da UFMG.

As inscrições para o curso de mandarim, que vai ofertar os níveis básico, intermediário e avançado vão até o dia 18 de março e o investimento no curso é de R$ 450 para o público geral e R$ 300 para a comunidade acadêmica da universidade e do Cefet. Os interessados devem se registrar no site da Fundep neste link.

Para o curso de Introdução à leitura de textos sobre a medicina tradicional chinesa, as inscrições devem ser feitas até o dia 15 de março na mesma plataforma do curso de mandarim neste link.

Já os interessados nas aulas de tai chi chuan não precisam fazer inscrição, basta que compareçam aos locais onde as aulas serão ministradas. As lições são gratuitas e acontecerão no campus Pampulha, na Faculdade de Direito da UFMG, e no Cefet 1.

No campus Pampulha, as aulas ocorrem às terças e quintas-feiras, das 11h20 às 12h20, nas imediações do auditório 1007 da Faculdade de Letras (Fale), e das 17h às 18h, na Praça de Serviços. Na Faculdade de Direito, as atividades ocorrem às segundas e quartas-feiras, das 11h10 às 12h10, no Território Livre. Já no Cefet 1, as atividades estão agendadas para as sextas-feiras, das 12h30 às 13h30, em frente ao prédio administrativo.

Mais informações estão disponíveis no site do Instituto Confúcio ou podem ser solicitadas pelo e-mail icufmg@dri.ufmg.br ou pelo telefone (31) 3409-3259.

Fonte: UFMG