O Instituto Ramacrisna está com inscrições abertas para os cursos de Iniciação à Fotografia e à Informática Básica, que serão realizados no mês de junho. São 60 vagas para moradores de Betim, Ibirité e Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As inscrições devem ser feitas no site (clique aqui).

De acordo com a instituição, o curso de Iniciação à Informática Básica será ministrado na modalidade presencial, nos turnos manhã e tarde, de 7 a 18 de junho. As inscrições devem ser feitas até 31 de maio. A formação é destinada exclusivamente a moradores do bairro Colônia Santa Isabel, de 16 a 30 anos, que tenham ensino fundamental completo.

Já o curso de Iniciação à Fotografia, também na modalidade presencial, será realizado de 1 a 15 de junho, nos turnos manhã e tarde. As inscrições devem ser feitas até 24 de maio.

O curso de fotografia é exclusivo para moradores das comunidades do Petrovale (Betim), Jardim das Rosas, Petrolina, Cascata, Distrito Industrial de Ibirité, Ouro Negro, Jardim Montreal, Recanto da Lagoa, São Pedro, Lago Azul, Canaã e Quintas da Jangada (Ibirité); Cachoeira, Santa Rosa de Lima, São Pedro, Santa Rita, Masterville, Quintas da Lagoa e Imaculada da Conceição (Sarzedo). Os candidatos devem ter de 16 a 30 anos, além de ensino fundamental completo.

Conforme a instituição, as ações fazem parte do projeto "Construindo o Futuro", realizado pelo Ramacrisna com o patrocínio da Petrobras e do Governo Federal, e atende moradores vizinhos à Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim. O projeto visa promover a qualificação profissional da comunidade para, assim, estimular a geração de renda e melhorar a qualidade de vida da população local.

Leia mais:

Vacinação contra gripe para idosos na Drogaria Araujo será de segunda a sábado; veja locais

Delegado diz que corpo da mulher de promotor chegou ao IML 'quase sem sangue' e que ela era dopada

São Paulo abre novos pontos de vacinação para evitar aglomerações